Kızılcahamam'da Gölette Kaybolan Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde serinlemek için Kurtboğazı Barajı Göleti'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Emre Y.'nin (18) cansız bedeni, ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucunda göletten çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.