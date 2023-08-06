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Kızılcahamam'da Gölette Kaybolan Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde serinlemek için Kurtboğazı Barajı Göleti'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Emre Y.'nin (18) cansız bedeni, ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucunda göletten çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde serinlemek için Kurtboğazı Barajı Göleti'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Emre Y.'nin (18) cansız bedeni, ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucunda göletten çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Enes GEYİK- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Enes Geyik - Güncel

Kızılcahamam Ankara Güncel Haberler

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