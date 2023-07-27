Kızılcahamam'da Elektrik Kesintilerine Çözüm İçin Yüksek Gerilim Trafo Merkezi İnşaatı Devam Ediyor

Kızılcahamam ilçesinde elektrik kesintilerine çözüm üretilmesi amacıyla yapımına başlanan yüksek gerilim trafo merkezi inşaatı sürüyor. Belediye Başkanı Süleyman Acar, yapılan çalışmaların ilçenin sorunlarını çözmeye yönelik olduğunu belirtti.

Kızılcahamam ilçesinde elektrik kesintilerine çözüm üretilmesi amacıyla yapımına başlanan yüksek gerilim trafo merkezi inşaatı sürüyor.

Şantiyedeki son durumu Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ile inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, proje ve yatırımlarla ilçeyi ihya etmeye, sorunları çözmeye devam ettiklerini belirtti.

Gerede ve Kahramankazan hatları üzerinden temin edilen elektriğin özellikle kötü hava koşullarında kesintiye uğradığını anlatan Acar, şunları kaydetti:

"Bu sorunu çözmek adına yaptığımız girişimler neticesinde Kızılcahamam'ımıza Üçbaş Mahallemizde yüksek gerilim trafo merkezi inşaatını başlatmıştık. Çok şükür, hizmete açılmasına az zaman kalan merkez sayesinde Kızılcahamam'ımız, artık bu nedenle kesintilerin olmayacağı, enerjinin direkt sağlandığı ilçe olacak."