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Kızılcahamam'da bir binanın çatısında yangın çıktı

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, bitişikteki binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, çatı katlarında hasar oluştu.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir binanın çatısında çıkan ve bitişiğindeki binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina çevresinde güvenlik önlemleri alındı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Can kaybının yaşanmadığı olayın ardından binaların çatı katında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Akın
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