Kızılay Polatlı'da her gün 300 kişiye yemek sunuyor

Güncelleme:
Türk Kızılay Polatlı Şubesi, her gün 300 kişiye yemek hazırlıyor.

? Türk Kızılay Polatlı Şube Başkanı Süleyman Yiğit, gazetecilere, aşevinde hazırlanan sıcak yemeklerin 100 kişilik kısmının yalnız yaşayan yaşlıların adreslerine ulaştırıldığını söyledi.

Kalan 200 kişilik kısmının ise şube merkezindeki aşevinde ikram edildiğini ifade eden Yiğit, "Kurumumuz gönüllü çalışan ve bağışçılarımızla bu görevi ceddimize yaraşır bir şekilde gerçekleştirmeye çalışmaktadır." dedi.

Öte yandan şubenin ihtiyaç sahiplerine market çeki, kuru gıda ve kıyafet yardımında da bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Ali Tuna
