Kızılay Düzce'de okullarda kan bağışı kampanyası başlattı, Vali Makas destek verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türk Kızılay Düzce Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde okullarda kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Türk Kızılay tarafından yürütülen "Birbirimize Candan Bağlıyız" kan bağışı kampanyası, kentte öğretmen ve velilere yönelik olarak hayata geçirildi.

Öğrencilerin kan bağışı konusunda farkındalık kazanmaları??????? amaçlanan kampanya kapsamında Uzunmustafa İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe Vali Mehmet Makas, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ve Türk Kızılay Düzce Şubesi yetkilileri de destek verdi.

Vali Makas, programda öğrenci ve velilerle sohbet edip hediyeler verdi.

Kaynak: AA