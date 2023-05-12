Kızılay Başkanı Kerem Kınık İstifa Etti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından çadır ve kan satışı ile gündeme gelen Kızılay'ın Başkanı Kerem Kınık, depremlerden 96 gün sonra istifa etti. Yeni Kızılay Başkanı, olağanüstü genel kurul toplantısında belli olacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından çadır ve kan satışı ile gündeme gelen Kızılay'ın Başkanı Kerem Kınık, depremlerden 96 gün sonra istifa etti. Yeni Kızılay Başkanı, olağanüstü genel kurul toplantısında belli olacak.

Türk Kızılay'ın resmi Twitter hesabında, bugün; Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın görevi bıraktığı duyuruldu. Açıklama şöyle:

"Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu, 12.05.2023 tarihinde yapmış olduğu olağanüstü toplantıda oy birliği ile Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı almıştır. 2016 yılından bugüne Genel Başkanlığımızı yürütmekte olan Dr. Kerem Kınık'ın talebi ile alınan bu karar çerçevesinde, Olağanüstü Genel Kurul'a kadar tüzüğümüz gereği Birinci Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Yönetim Kurulu Başkanlığı'na vekalet edecektir."

Böylece Kınık, 7 yıldır sürdürdüğü Başkanlık görevini; 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden 96 gün sonra bırakmış oldu.

Muhalefetin dışında AKP içinden ve bazı bakanlardan da Kerem Kınık'a yönelik eleştiriler gelmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün, gençlerle bir araya geldiği etkinlikte; "Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir satma işine giremez. Süratle bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Kızılay'ın çadır denildiği zaman en küçük bir sıkıntısı olmaması gerekirdi" demişti.

Kerem Kınık, Twitter hesabında "Kızılay gönüllüsü" ifadesini kullanmaya başladı.