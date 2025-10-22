Haberler

Kızıl Şahin Avlayan İki Kişiye 661 Bin Lira Ceza

Kars'ın Selim ilçesinde kızıl şahin avlayan iki kişiye, doğa koruma ekipleri tarafından 661 bin 682 lira ceza kesildi. Olayda 3 canlı kızıl şahin ve diğer av araçları ele geçirildi.

Kars'ın Selim ilçesi kırsalında kızıl şahin avlayan 2 kişiye 661 bin 682 lira ceza kesildi.

Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliği ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerince yapılan çalışmada, Selim ilçesi kırsalında kızıl şahin avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Yapılan aramada, 3 canlı kızıl şahin,10 güvercin ve çeşitli yakalama aparatları ele geçirildi. Ayrıca bir otomobile de el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince 2 kişiye 661 bin 682 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
