Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Ayazağa Kampüsü'ndeki kız yurduna giren bir erkeğin, öğrencilerin odalarına kadar giderek kapıları açıp el salladığı iddia edildi. İhbar üzerine yurda gelen polis ekipleri, şahsı yaka paça gözaltına alırken, öğrencilerin tepkisi sert oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü’ndeki kız öğrenci yurdunda gece saatlerinde bir iddia ortalığı karıştırdı.
Yurt binasına kaçak yollarla giren bir erkeğin, öğrenci odalarının kapılarını açarak içeridekilere el salladığı öne sürüldü. Durumu fark eden öğrencilerin ihbarı üzerine kampüse çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
ÖĞRENCİLERİN TEPKİSİ SERT OLDU
Yakalanan şahıs, polis ekipleri tarafından yaka paça gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olay sırasında toplanan öğrenciler, şahsa saldırmak istedi. O anlar bir öğrencinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
