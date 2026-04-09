İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Sarıyer'de üniversite yurdunda yaşanan olaya ilişkin açıklama

İstanbul Sarıyer'deki bir kız yurduna girerek uygunsuz davranışlarda bulunan bir kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında çeşitli suçlamalarla soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıyer'deki kız yurduna girerek uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında "hayasızca hareketler", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, dün saat 20.15 sıralarında ilde bulunan bir öğrenci yurdundan gelen ihbar üzerine kolluk birimlerinin olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan ilk tespitlere göre, kimliği başlangıçta belirlenemeyen yabancı uyruklu bir erkeğin kız öğrenci yurduna ait çamaşırhane bölümünde uygunsuz şekilde bulunduğunun anlaşıldığı, şüphelinin söz konusu alana nasıl girdiği hususunda inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Olay yerinde gerçekleştirilen çalışmalar ve devamında yapılan kimlik tespit işlemleri neticesinde şüphelinin kimliğinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, zanlının daha önce suç kaydının bulunduğu ve hakkında "kayıp şahıs" kaydı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, savcılığın talimatı doğrultusunda şüphelinin gözaltına alındığı, hakkında "hayasızca hareketler", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
Eşref Rüya'nın 'Kadir Baba'sı siyaseti birleştirdi

Tek bir açıklamasıyla tüm siyaseti birleştirdi
