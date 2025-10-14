Haberler

Kız Kardeşten Adalet Çağrısı: 18 Yıl Cezayı Az Buldu

Kayseri'de eniştesini öldüren Yener Koçer'e verilen 18 yıl hapis cezasının bozulmasının ardından duruşma sonrası Sertan Temel'in kız kardeşi Nazan Temel'den açıklama geldi. Nazan Temel, adalet istediğini ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

DURUŞMA SONRASI KIZ KARDEŞİ AÇIKLAMA YAPTI

Kayseri'de tartıştığı eniştesi Sertan Temel'i (45) tabancayla öldürdükten sonra otomobille üzerinden geçen güvenlik görevlisi Yener Koçer'e (45), verilen 18 yıl hapis cezasının istinaf mahkemesi tarafından bozulmasının ardından yerel mahkemede yeniden yargılama yapıldı. Bozma kararı sonrası görülen ilk duruşmanın ardından ölen Sertan Temel'in kız kardeşi Nazan Temel açıklama yaptı. Sanık Yener Koçer'in en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyleyen Nazan Temel, "Adalet istiyorum. Türkiye'de adalet olduğuna güvenmek istiyorum. Ağabeyime 14 kurşun sıkıldı. Ölmüş adamın üzerine tekrardan şarjör doldurup kafasına kafasına sıkıldı. Ağabeyim öldürüldükten sonra tekrardan üzerinden arabayla geçildi. Bu ölümün karşılığı sadece 18 yıl mı? Ölen adamın hakkını kim savunacak. Bu adamın çocukları ne oldu kimse bunları sorgulamıyor. Biz bu cezayı az buluyoruz. İtiraz ediyoruz. Yüce adalete güvenmek istiyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
