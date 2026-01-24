Haberler

Kıyı Kanunu'nun uygulanmasına dair yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kıyı Kanunu'na dair yönetmelikte önemli değişiklikler yaptı. 1990 tarihinden önceki imar planlarına uyulması gerektiği yönündeki belirsizlik giderildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Kıyı Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmelikte yer alan ve Kıyı Kanunu'na tabi yerlerde belediyelerince kısmi yapılaşma kararı alınmak suretiyle 1990 tarihinden önceki onaylı imar planlarında yer alan sahil şeridi genişliklerine uyulması gerektiği yönündeki yargı kararının yerine getirilmesi sağlandı.

Mahkemece, Kıyı Kanunu'nun yayımlandığı 1990 tarihi yerine yönetmelikte 1992 tarihinin baz alınması kanuna aykırı bulunmuştu. Yapılan düzenlemeyle bu tarih çelişkisi giderilerek yönetmelik, kanunla uyumlu hale getirildi.

Kıyı alanlarındaki sahil şeritlerinde 1990 yılı öncesi ve sonrasında yapılan imar planlarında uyulması gereken tarih ve kural konusundaki yerel yönetimlerde yaşanan belirsizlik giderildi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
500

RAMS Başakşehir'den Kayseri'de sükseli galibiyet

Fenerbahçe orta saha transferinde sağ gösterip sol vuruyor

Adama Traore West Ham yolcusu

İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

Pep Guardiola: Galatasaray maçında oynayamayacak

Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu

