Haberler

O tedavi, ikinci kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
O tedavi, ikinci kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, kalp krizi geçirmiş hastalarda kişiselleştirilmiş D vitamini tedavisi, ikinci kalp krizi riskini yüzde 50 oranında azalttı. Araştırma, 630 hastanın takip edildiği klinik deneyler ile gerçekleştirildi.

  • ABD'de yapılan bir araştırmada, daha önce kalp krizi geçirmiş hastalarda kişiselleştirilmiş D vitamini tedavisi, ikinci kalp krizi riskini yüzde 50 azalttı.
  • Araştırma, Nisan 2017-Mart 2025 döneminde 630 kalp krizi geçirmiş hasta üzerinde yapıldı ve hastalar rastgele iki gruba ayrılarak bir gruba D vitamini verildi.
  • D vitamini verilen grupta majör kardiyovasküler vakalarda belirgin bir fark olmadığı tespit edildi.

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, daha önce kalp krizi geçirmiş hastalarda kişiselleştirilmiş D vitamini tedavisinin, ikinci kalp krizi riskini yarı yarıya düşürdüğü tespit edildi.

Science Daily sitesinin haberine göre, kalp krizi geçirmiş hastalarda kişiye özel D vitamini takviyesi uygulamasının, ikinci kalp krizi riski üzerindeki etkisi incelendi.

İKİNCİ KALP KRİZİ RİSKİ YÜZDE 50 AZALDI

Araştırma kapsamında, Nisan 2017-Mart 2025 döneminde daha önce kalp krizi geçirmiş 630 hasta takip edildi.

Rastgele iki gruba ayrılan katılımcılarda bir gruba D vitamini verilmezken, diğer gruba kişiye özel D vitamini takviyesi uygulandı.

Hastaların kan seviyelerinin izlendiği ve D vitamini dozajının hastaya göre ayarlandığı klinik deneyler sonucunda, D vitamini verilen hastaların ikinci kez kalp krizi geçirme olasılığının yüzde 50 düştüğü belirlendi.

Kalp krizi, felç, kalp yetmezliği gibi "majör kardiyovasküler" vakaların takip edildiği araştırmada, katılımcıların 107'sinin bu tür hastalıklara yakalandığı tespit edildi. İki grup arasında majör kardiyak vakalara yakalanma açısından belirgin bir fark olmadığı görüldü.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve 3 hakem tutuklandı

Süper Lig'de deprem! Kulüp başkanı ve 3 hakem tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Galatasaray taraftarını isyan ettiren görüntü

Galatasaray taraftarını isyan ettiren görüntü
Fenerbahçe'den Viktoria Plzen maçının hakemi Allard Lindhout için UEFA'ya resmi başvuru

Fenerbahçe, UEFA'ya gitti! O isim incelemeye alınacak
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası

İngiltere'de Ferdi fırtınası
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
500 bin konut projesine başvurular başladı! İşte adım adım yapılacak işlemler

Dev projede beklenen gün geldi! Bu adımı atlayanın başvurusu yanar
İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin: 2026 yılında...

İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin: 2026 yılında...
Yıllardır bunu yapan yok! Kerem, Süper Lig tarihine geçti

Yıllardır bunu yapan yok! Kerem, Süper Lig tarihine geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.