Adalet Bakanı Tunç: Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Düzenlemeleri Hayata Geçirmeyi Sürdüreceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir ile gerçekleştirdiği görüşmede, dijitalleşmenin artışıyla birlikte kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemeleri hayata geçireceklerini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir ile Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldi. Tunç, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Kişisel verilerin korunması, temel hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesi konusunda yürüttüğümüz çalışmaları ve önümüzdeki süreçte atacağımız adımları değerlendirdik. Dijitalleşmenin hızla geliştiği günümüzde kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
