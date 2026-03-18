"Kısık Ateşte Düdüklü Tencere" oyunu bu sezon sahnelere veda ediyor

Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) yapımı "Kısık Ateşte Düdüklü Tencere" oyunu, ilk sahnelendiği günden bu yana gördüğü yoğun ilginin ardından sahnelere veda etmeye hazırlanıyor.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, Bekir'in mutfaktaki kaosun ortasında giderek karmaşıklaşan iç dünyasını absürt bir dille sahneye taşıyan tiyatro oyunu, 29 Mart, 19 Nisan ve 23 Mayıs'ta gerçekleştirilecek üç temsilin ardından sona erecek.

Emir Taha Sarı'nın kaleme aldığı oyunu İrem Kalaycıoğlu yönetiyor.

Aylin Alıveren'in dramaturjisini üstlendiği eserin oyuncu kadrosunda, Emre Yıldızlar, İlyas Özçakır, Gül Doğa Selvi, Ferhat Teymur, Onur Akbay ve Yusuf Sarıaslan yer alıyor.