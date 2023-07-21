Kısa devre yapan elektrik kabloları patladı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde aşırı ısınma sonucu kısa devre yapan elektrik kabloları patladı. Korku ve paniğe neden olan patlama anları, aksiyon filmlerini aratmadı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bulunan aydınlatma direğindeki kablolar iddiaya göre, kısa devre sonrasında patlamaya başladı. Patlayan elektrik kabloları mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken, patlama anı cep telefonu kameralarıyla anbean görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine giden elektrik şirketi yetkilileri, duruma müdahale ederek arızayı onardı.