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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen 11. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

Kısadan Hisse Sanat Derneği tarafından "Başka bi' festival" mottosuyla bu yıl 11'incisi düzenlenen festivalin açılış törenine festival ekibi, jüri üyeleri, sinema sektörü temsilcileri ve sinemaseverler katıldı.

Festival kapsamında kısa film gösterimlerinin yanı sıra atölye, ustalık sınıfı, söyleşi ve özel gösterimler gerçekleştirilecek.

Festivalin açılışında, Kısa'dan Hisse Sanat Çatısı altında düzenlenen kısa film atölyelerinde hazırlanan eserler ilk kez izleyiciyle buluştu.

Genç sinemacıların çalışmalarından "Işıkla Karanlık Arasında: Lütfi Ömer Akad" belgeseli ile "Dana Dili" adlı kurmaca filmin özel gösterimi yapıldı.

Festival Başkanı Aşkın Özcan, açılışta yaptığı konuşmada, 11 yıldır sürdürdükleri festivalin gençlerin dinamizmi ve heyecanıyla geliştiğini belirterek, "Başka bir festival olma iddiasının altını doldurmak adına çok efor sarf ediyoruz. Bir gençlik festivaliz. Gençlerimizin dinamizmiyle, heyecanıyla festivalimizi güzel işlere imza atmak üzere planlıyor ve bu konuda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yine dopdolu bir festivalle karşınıza çıkacağız inşallah bir hafta boyunca." ifadelerini kullandı.

Festivalin her yıl bir mottoyla yola çıktığını aktaran Özcan, bu yılki mottolarını masallardaki üç elma metaforundan hareketle belirlediklerini dile getirdi.

Özcan, masalların sonunda gökten düşen üç elmanın anlatana, dinleyene ve dinlediğini başkasına aktarıp öğretene verildiğini hatırlatarak, festivalin de bu paylaşım ve aktarım anlayışıyla bir sinema ekosistemi oluşturmayı amaçladığını kaydetti.

Bu yıl 53 kısa filmi izleyiciyle buluşturacaklarını aktaran Özcan, yaklaşık 35 finalist eser arasından 9 kısa filme ödül vereceklerini belirtti.

Özcan, yakın zamanda hayatını kaybeden Cevat Özkaya'yı da anarak, kendisini saygıyla yad ettiklerini ve adına jüri özel ödülü verileceğini ifade etti.

53 kısa film izleyiciyle buluşacak

Festivalin Art Direktörü Abdulhamit Güler de kısa filmcilerin buluşma noktası haline gelmekten mutluluk duyduklarını belirterek, genç bir ekiple çalıştıklarını ve festivalin gençlerle gelişimini sürdürdüğünü ifade etti.

Festival kapsamında bu yıl 53 kısa filmin yanı sıra erişilebilir özel gösterimler, Filistin özel seçkisi ve ilk kez düzenlenecek "Ustaların Kısası" seçkisi sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Programda ayrıca yönetmen Reis Çelik'in katılımıyla "Yönetmenlik" başlıklı ustalık sınıfı, oyuncu Serhan Süsler'in gerçekleştireceği oyunculuk atölyesi, "Yönetmenin Dünyası", "Belgeselcilik" ve "Dijital Platformlar ve Sinema" başlıklı söyleşiler yer alacak.

Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde 26 Kasım'da "Ustalarla Gençler Bir Arada" başlıklı "Tek Plan Masa" buluşması gerçekleştirilecek. 27 Kasım'da ise "Yönetmenime Mektup" söyleşisi ve Lütfi Ömer Akad'ın "Göç Üçlemesi" üzerine film okuması yapılacak.

Festivalin gösterim ve etkinlikleri 28 Kasım'a kadar Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda devam edecek. Etkinliklere katılmak isteyen sinemaseverler, festivalin sosyal medya hesapları ve "www.kisadanhisse.org" adresi üzerinden ücretsiz kayıt yaptırabilecek.

Kaynak: AA