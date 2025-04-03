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Kış Uykusundan Uyanan Boz Ayı Yiyecek Ararken Görüntülendi

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Erzurum'un İspir ilçesinde kış uykusundan uyanan boz ayı yiyecek ararken profesyonel dağcı Bülent Erkan tarafından görüntülendi. Ayının dik kayalara tırmanması ilginç anlar oluşturdu.

Kış uykusundan uyanan boz ayı yiyecek ararken görüntülendi

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde kış uykusundan uyanan boz ayı yiyecek ararken görüntülendi.

İspir ilçesinde yaşayan profesyonel dağcı Bülent Erkan, Şeytan kayaları bölgesinde yaptığı doğa yürüyüşünde yavru boz ayı ile karşılaştığını belirterek, "3 gündür gözlemlere yapıyorum. Kış uykusundan uyanan sağlıklı boz ayı yiyecek arıyordu" dedi.

Boz ayının dik kayalara tırmanışını görüntüleyen dağların oğlu lakabıyla bilinen Bülent Erkan, ayı gözlemi yapmaya önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtti.

Bölgede bahar mevsimi ile birlikte doğa yeniden canlanırken yeşilin ve beyazın tüm tonlarıyla muhteşem bir görsel şölen oluşturuyor.

Kış Uykusundan Uyanan Boz Ayı Yiyecek Ararken Görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NEJDET YILMAZ - Güncel
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