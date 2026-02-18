Haberler

Bitlis'te tilkiler yiyecek ararken dronla görüntülendi

Güncelleme:
Bitlis'te zorlu kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan tilkiler, Beşminare Mahallesi'nde görüntülendi. Yetkililer, yaban hayvanlarına yaklaşılmaması ve beslenmemesi gerektiğini uyardı.

BİTLİS'te zorlu kış şartları nedeniyle yüksek kesimlerde yiyecek bulmakta zorlanan tilkiler, kent merkezine indi. Beşminare Mahallesi'nde yiyecek arayan 2 tilki, dron ile görüntülendi.

Kentte kar kalınlığının artması ile doğal yaşam alanlarında besin bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları, yerleşim yerlerine daha sık inmeye başladı. Beşminare Mahallesi'nde görülen 2 tilki, karla kaplı sokaklarda bir süre yiyecek aradı. Tilkilerin daha sonra kar örtüsü üzerinde birbirleri ile oynadığı anlar, dronla görüntülendi.

'YABAN HAYVANLARINI BESLEMEYİN'

Yetkililer, Bitlis ve çevresinde ayı, tilki ve kurt gibi birçok yaban türünün doğal olarak yaşadığını belirterek, özellikle son dönemde tilki ve kurtların şehir merkezine yakın bölgelerde daha fazla görüldüğüne dikkat çekti. Vatandaşları uyaran yetkililer, yaban hayvanlarına yaklaşılmaması ve beslenmeye çalışılmaması, özellikle gece saatlerinde karşılaşma durumunda sakin olunması ve mesafenin korunması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
