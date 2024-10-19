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Kış Öncesi Kilit Parke Çalışmaları Hız Kazandı

Kış Öncesi Kilit Parke Çalışmaları Hız Kazandı
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Ardahan'ın Çıldır ve Hanak ilçelerinde köy yollarında kilit parke çalışmalarının sürdüğü bildirildi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, acil bölgelerdeki çalışmalara hız verdiklerini ve kış öncesi tamamlanması gereken projeleri bizzat denetlediğini açıkladı.

Ardahan'ın Çıldır ve Hanak ilçelerinde köylerdeki yollarda kilit parke çalışmaları sürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, çalışmaların sürdüğü Hanak Dilekdere ile Çıldır Karakale köylerinde incelemelerde bulundu.

Emin, çalışmaya ilişkin, AA muhabirine, kış öncesi bazı çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

Önceliklerinin acil bölgeler olduğunu dile getiren Emin, "Özellikle kar yağmadan, kış bastırmadan bitirmemiz gereken çalışmalarımız var. Dolayısıyla kilit parke ve asfaltlamanın yapıldığı noktaları bizzat denetliyorum. Vatandaşımızın ulaşımda mağdur olmaması için gayret gösteriyoruz." dedi.

Emin, kış öncesi personelin üstün gayret gösterdiğini belirterek teşekkür etti.

Kaynak: AA / Anıl Aydın - Güncel

Yerel Haberler Murat Bilal 3-sayfa ardahan Güncel Ulaşım Çıldır Yaşam Hanak

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