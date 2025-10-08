Haberler

Kış Lastiği Uygulaması 15 Kasım'da Başlıyor

Kırklareli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Fuat Şeker, 15 Kasım'dan itibaren sürücülerin araçlarına kış lastiği taktırmalarını gerektiğini vurguladı ve bu uygulamanın kaza riskini azalttığını belirtti.

Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım 2025'de başlayıp 15 Nisan 2026'da sona ereceğini hatırlattı.

Bu yıl kış lastiği uygulamasının erken başlayacağını ifade eden Şeker, tüm sürücülere araçlarına kış lastiği taktırmalarını önerdi.

Kış lastiğinin kaza riskini azalttığını vurgulayan Şeker, "Kazalardan kaçınmak ve daha güvenli sürüş için sürücülerimizin araçlarında kış lastiği kullanması gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel
