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Samsun'da Kırtasiyede 6 Kişi Kasiyeri Darbetti

Samsun'da Kırtasiyede 6 Kişi Kasiyeri Darbetti
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SAMSUN'un Atakum ilçesinde, kırtasiye dükkanına giren 6 kişinin, kasadaki B.D.’yi (43) darbettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, kırtasiye dükkanına giren 6 kişinin, kasadaki B.D.'yi (43) darbettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler aranıyor.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kırtasiye dükkanında meydana geldi. İddiaya göre; iş yerine giren 6 kişi, bir süre raflara baktıktan sonra kasaya geldi. Bu sırada şüpheliler ile kasadaki B.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle 6 şüpheli, B.D.'yi darbedip kaçtı. Darp raporu alan B.D., polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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