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Kırşehirli şehidin adı ortaokuldaki kütüphanede yaşatılacak

Kırşehirli şehidin adı ortaokuldaki kütüphanede yaşatılacak
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Kırşehirli Şehit Piyade Astsubay Çavuş Murat Habip Alp'in anısını yaşatmak amacıyla ailesi ve arkadaşları tarafından bir ortaokula kütüphane yaptırıldı.

Kırşehirli Şehit Piyade Astsubay Çavuş Murat Habip Alp'in anısını yaşatmak amacıyla ailesi ve arkadaşları tarafından bir ortaokula kütüphane yaptırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çiçekdağı ilçesindeki Şehit Serkan Göker İmam Hatip Ortaokulunda, Şehit Piyade Astsubay Çavuş Murat Habip Alp'in ailesi ve arkadaşları tarafından yaptırılan kütüphane törenle açıldı.

Törene, Çiçekdağı Kaymakamı Burak Dilaver Yampal, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam ile şehidin ailesi ve arkadaşları katıldı.

Belediye Başkanı Hakanoğlu, tüm şehitleri bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını hatırlatarak, şehidin anısını yaşatan yakınlarını tebrik etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen ise aziz şehidin hatırasını yaşatacak olan bu anlamlı kütüphanenin okula kazandırılmasını sağlayan, ailesine ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp ağustos ayında şehit olmuş, cenazesi memleketi Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde toprağa verilmişti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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