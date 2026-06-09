Haberler

Kırşehir merkezli fuhuş operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Kırşehir merkezli fuhuş operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir merkezli 2 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve dijital materyal ele geçirildi.

Kırşehir merkezli 2 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat şubeleri ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, il genelinde fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Kırşehir ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonda, 2 ruhsatsız av tüfeği, ?33 av tüfeği kartuşu, ?1 ruhsatsız tabanca, ?58 kurusıkı tabanca fişeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G, D.Y, Y.A, U.G. ve Ş.P. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! Grup toplantısı için yeni adres verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fred'den transfer iddialarına bomba yanıt

Milyonların beklediği açıklamayı yaptı
Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış

Servet değerindeki parası boşa gitti
Netanyahu'ya tutuklama emri çıkaran Başsavcı, taciz suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldı

Sen misin ona tutuklama emri çıkaran! Savcının akıbeti bakın ne oldu
İlaç devi rakibini satın alıyor

Dev anlaşma! İlaç devi rakibini satın alıyor
Yer: Malatya! Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı

Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı
Özgür Özel ile Mansur Yavaş grup toplantısı sonrası Manisa'ya gidecek

Özel'in toplantı sonrası adresi belli oldu! Yavaş'tan tam destek
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak

Kapıda arbede çıktı, Kurtulmuş yasak getirdi