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Kırşehir Valisi LGS'de 500 Tam Puan Alan Öğrencileri Kabul Etti

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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavdan 500 tam puan alarak başarı gösteren öğrencileri kabul etti. Vali Buhara, öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirtti ve aileleri ile öğretmenlerini tebrik etti.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavdan 500 tam puan alarak başarı gösteren öğrencileri ağırladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Buhara, öğrenciler Melike Nazlı Deniz, Mustafa Kemal Köysüren ve Naz Kaya'yı makamında kabul etti.

Öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını vurgulayan Buhara, öğrencilerin ülke genelinde dereceye girmesinin kendileri gibi şehir için önemli olduğunu belirtti.

Bu başarıda emeği geçen aileleri ve öğretmenleri de tebrik eden Buhara, öğrencilere hediye takdim etti.

Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, okul idarecileri, öğretmenler ve aileler de yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mete Buhara LGS Eğitim Güncel Haberler

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