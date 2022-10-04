Kırşehir haberleri: Kaman'da öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti Güncel Haberler Kırşehir haberler: Kaman 60. Yıl Şehit Hüsnü Önkal İlkokulu öğrencileri, Kaman Belediyesi Çetin Ay Can Dostlar Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti. Kaman 60. Yıl Şehit Hüsnü Önkal İlkokulu öğrencileri, Kaman Belediyesi Çetin Ay Can Dostlar Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti. Hayvanları Koruma Günü kapsamında barınağı ziyaret eden birinci sınıf öğrencileri, kedi ve köpekleri mamayla besledi. Barınak veterineri Mustafa Kaplan, öğrencilere hayvanların beslenmesi ve sağlığı konusunda bilgiler verdi. Öğrenciler, barınağı gezdikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Güncel Kaynak: AA / Ali Güneş Güncel Haberler

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