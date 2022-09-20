Son dakika haberi... Yangın çıkan apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı Güncel Haberler Son dakika haberleri... Kırşehir'de, 6 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kırşehir'de, 6 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yenice Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'ndaki 6 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın çıkan dairede bulunan Abdullah Bülbül (58) ile yan ve üst katlardaki 5 kişinin itfaiye merdiveni ile tahliyesi sağlandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, 6 kişiye sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edildi. Güncel Kaynak: AA / Abdullah Yıldız Kırşehir İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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