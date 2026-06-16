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Bakan Göktaş: Kırşehir'deki sel felaketi için ilk etapta 6 milyon lira kaynak aktardık

Bakan Göktaş: Kırşehir'deki sel felaketi için ilk etapta 6 milyon lira kaynak aktardık
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kırşehir'deki sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için 6 milyon lira aktarıldığını, hasar tespit çalışmalarının ve psikososyal desteğin sürdüğünü açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " Kırşehir'de meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın ilk etapta temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 6 milyon lira tutarında kaynak aktardık" dedi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "86 milyon insanımızı devletimizin şefkat eliyle buluşturmaya, büyük Türkiye ailemizin her bir ferdinin yanında olmaya devam ediyoruz. Kırşehir'de meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın ilk etapta temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 6 milyon lira tutarında kaynak aktardık. İlimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarımızla hasar tespit incelemelerimize, saha çalışmalarımıza ve hane ziyaretlerimize aralıksız devam ediyoruz. Psikososyal Destek ekiplerimiz ile umudu büyütüyor, vatandaşlarımızın bu zorlu süreci en güçlü şekilde aşmasını sağlıyoruz. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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