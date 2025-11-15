Kırşehir'de Yem Karma Makinesine Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Kırşehir'in Boztepe ilçesinde yem karma makinesine düşen 26 yaşındaki yabancı uyruklu işçi M.M.İ'nin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kırşehir'in Boztepe ilçesinde yem karma makinesinin içine düşen işçi hayatını kaybetti.
Bağbaşı Mahallesi'nde özel mandırada çalışan yabancı uyruklu M.M.İ (26), dengesini kaybederek yem karma makinesinin içine düştü.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yabancı uyruklu işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, otopsi için Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel