Kırşehir'de 32 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
Kırşehir'de yasa dışı bahis reklamı yapan 32 sosyal medya hesabına il jandarma tarafından erişim engeli getirildi. Siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyon sonucunda hesaplara erişim engellendi ve şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Kırşehir'de yasa dışı bahis reklamı yapan 32 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlara karşı sanal devriye faaliyeti yürüttü. Çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı tespit edilen 32 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldı.
Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu hesaplara erişim engellendi.
Sosyal medya hesaplarına ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Serkan Güner