Kırşehir'de Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı
Kaman İlçe Jandarma ekipleri, devriye sırasında buldukları yaralı kızıl şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti. Kuş, Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine götürülerek tedavi edilecek.
Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş devriyesi sırasında İsahocalı köyü yakınlarında yaralı bir kızıl şahin buldu.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şahin, ilk müdahalenin ardından Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine götürülerek tedavi altına alındı.
Yaralı kuşun, bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel