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Kırşehir'de Yangın Şüphelisi Gözaltına Alındı

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- Otluk alanı yakan şüphelinin, itfaiyenin müdahalesini izlemesi ve ardından taksiyle bölgeden ayrılması güvenlik kamerasına yansıdı

Kırşehir'de otluk alanda yangın çıkarıp itfaiyenin müdahalesini izledikten sonra taksiyle bölgeden uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir sosyal medya platformunda "Ateş yaktı, yangının başında dolaştı, itfaiyeyi izledi, sonra fotoğraflarını çekip taksiyle gitti" başlıklı paylaşım üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgede ve şüphelinin kullandığı güzergahlardaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının Z.D. olduğunu belirledi.

Kent merkezinde gözaltına alınan kadın hakkında, "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otluk alanı yakan şüphelinin, itfaiyenin müdahalesini izlemesi ve ardından taksiyle bölgeden ayrılması yer alıyor.

Kaynak: AA
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