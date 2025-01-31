Kırşehir'de Yangın: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Kırşehir'de müstakil evde çıkan yangında 76 yaşındaki Şahin Garip, dumandan etkilendi. Yangın, sobanın etrafındaki kağıt ve poşetlerin tutuşması sonucu meydana geldi. Garip hastaneye kaldırılırken, itfaiye yangını söndürdü.
Kırşehir'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Şahin Garip (76), Bağbaşı Mahallesi'ndeki ikametinde sobayı yakmak isterken çevresinde bulunan poşet ve kağıtların tutuşması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen Garip, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel