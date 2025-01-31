Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
İmamoğlu'nun mikrofonu verdiği Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım

İmamoğlu'ndan mikrofonu alan Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu
CHP'li vekilin kötü oyunculuğu: Kameraları görünce biber gazı yemiş gibi öksürmeye başladı

CHP'li vekil, kötü oyunculuğuyla sosyal medyanın diline düştü
78 kişinin öldüğü otelin sahibi, 3'üncü otelini yapıyormuş

"Cani Halit" 3. otelini yaptırıyor! Asılan pankart ise ders gibi

Kırşehir'de Yangın: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kırşehir'de Yangın: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de müstakil evde çıkan yangında 76 yaşındaki Şahin Garip, dumandan etkilendi. Yangın, sobanın etrafındaki kağıt ve poşetlerin tutuşması sonucu meydana geldi. Garip hastaneye kaldırılırken, itfaiye yangını söndürdü.

Kırşehir'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şahin Garip (76), Bağbaşı Mahallesi'ndeki ikametinde sobayı yakmak isterken çevresinde bulunan poşet ve kağıtların tutuşması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen Garip, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
img

Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik
img

Ailesini katleden 17 yaşındaki çocukla ilgili isyan ettiren detay
img

İmamoğlu'ndan mikrofonu alan Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış

Ailesini katleden 17 yaşındaki çocukla ilgili isyan ettiren detay
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!
Erkan Özmen yasadışı bahis soruşturması kapsamında Karadağ'da yakalandı

Karadağ'da yakalanan "Ekrem Abi"nin mal varlığında neler yok ki
Devrik lider Esad'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü

Cüzdanını açmaya çalışırken sokak ortasında kurşun yağdırdılar

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.