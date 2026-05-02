Kırşehir'de vatandaşlar dolandırıcIlık olaylarına karşı bilgilendirildi

Kırşehir'de polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

Ekipler tarafından Mucur ilçesinde vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Esnaf ve vatandaşlara yönelik olarak özellikle telefonla dolandırıcılık vakaları başta olmak üzere sosyal medya ve internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Polis ekipleri, yaptıkları bilgilendirmede kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi, kişisel bilgi ve banka bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmaması, şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden güvenlik birimlerine başvurulması gerektiğini vurguladı.

Vatandaşın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik bilgilendirme ve önleyici faaliyetlere kararlılıkla devam edeceği belirtildi.