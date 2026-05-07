Haberler

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlıya tutuklama

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlıya tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonları sonucunda 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Narkotik ekipleri, uzun süredir takip ettikleri A.A'yı gözaltına alarak 856 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Diğer bir operasyonda yakalanan S.U. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, A.A. ve A.T. tutuklandı. Emniyet, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda bir süredir takip edilen A.A'yı gözaltına alan ekipler, üzerinde yaptıkları aramada, 856 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Başka bir operasyonda ise S.U. ve A.T. yakalandı.

Zanlılardan S.U, emniyetteki ifadesinin ardından hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen A.A. ve A.T. ise cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu

Büyük onur! Türkiye, oy birliğiyle prestijli platformun başkanı oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinir krizi geçiren kadın zincir marketi savaş alanına çevirdi

Sinir krizi geçiren kadın zincir marketi savaş alanına çevirdi
Mısır televizyonunda 'Yıldırımhan' övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz

Yıldırımhan komşuyu heyecanlandırdı! Sunucudan olay sözler
Sokak ortasında dans akımı Türkiye'ye sıçradı, kullanıcılar ikiye bölündü

Yurt dışındaki akım Türkiye'ye sıçradı, kullanıcılar ikiye bölündü
Kanun teklifi TBMM'den geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni kanun teklifi Meclis'ten geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var
Sinir krizi geçiren kadın zincir marketi savaş alanına çevirdi

Sinir krizi geçiren kadın zincir marketi savaş alanına çevirdi
İşte Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat

İşte seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat
Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali