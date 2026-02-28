Haberler

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan biri tutuklandı

Kırşehir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. E.D. isimli zanlı tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen zanlılara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılara ait 10 ikamet ve 1 iş yerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanım aparatı ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

