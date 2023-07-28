Üye Girişi
Haberler

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı (2)

Güncel Haberler

HEPSİ TUTUKLANDIKırşehir'de, polis ekiplerince takibe alınarak durdurulan minibüste ele geçirilen 17 kilo 428 gram uyuşturucu sonrası gözaltına alınan Y.Y., E.S., N.K. ve M.H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HEPSİ TUTUKLANDI

Kırşehir'de, polis ekiplerince takibe alınarak durdurulan minibüste ele geçirilen 17 kilo 428 gram uyuşturucu sonrası gözaltına alınan Y.Y., E.S., N.K. ve M.H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fahrettin Toker - Güncel

Kırşehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title