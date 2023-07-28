Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı (2)
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HEPSİ TUTUKLANDIKırşehir'de, polis ekiplerince takibe alınarak durdurulan minibüste ele geçirilen 17 kilo 428 gram uyuşturucu sonrası gözaltına alınan Y.Y., E.S., N.K. ve M.H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
HEPSİ TUTUKLANDI
Kırşehir'de, polis ekiplerince takibe alınarak durdurulan minibüste ele geçirilen 17 kilo 428 gram uyuşturucu sonrası gözaltına alınan Y.Y., E.S., N.K. ve M.H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fahrettin Toker - Güncel