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Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 53 sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan otomobil ile içindeki zanlıların üstlerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 53 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan D.S. ve Ş.B hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
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