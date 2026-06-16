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Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 111 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, Çiçekdağı ilçesinde bir ikamette ile V.Ö. ve N.Ö'nün üst aramasında 111 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
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