Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan 2 otomobilde yapılan aramada 278 sentetik uyuşturucu hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.B.D ve S.Z. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Y.B.D, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.Z. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.