Kırşehir'de 1,2 kilo uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Kırşehir'de gerçekleştirilen operasyonda 1,2 kilo uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı. Jandarma, uyuşturucu ticareti ile mücadeleye devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yürütülen istihbari çalışmalarda, uyuşturucu madde bulundurduğu değerlendirilen M.T, operasyonla gözaltına alındı.

Zanlının ikametinde yapılan aramada ?1,2 kilo kubar esrar ve ??3 hassas terazi ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ise sosyal medya platformlarından yaptığı paylaşımda, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, halkın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca çalışan ve bu başarılı operasyona imza atan İl Jandarma Komutanlığı personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner
Bahçeli'den Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine gönderme

Bakanlığın bütçesi üzerinden Bakan Tekin'e gönderme yaptı

Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı

Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı
Adım adım takip edip binada taciz etti! Kadının çığlıkları apartmanı inletti

Adım adım takip edip taciz etti! Kadının çığlıkları binayı inletti
Görüntüler ortaya çıktı! Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş

Okul saldırganı katliam öncesinde annesiyle güzellik merkezine gitmiş
Biricik Suden tepki çeken okul saldırısı sözleri sonrası ilk kez konuştu

Tepki çeken okul saldırısı sözleri sonrası ilk kez konuştu
Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı

Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı
Okul saldırıları sonrası kahreden görüntü! Defterlerden kendine 'çelik yelek' yaptı

Okul saldırıları sonrası kahreden görüntü! Öğrenci böyle önlem aldı
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'le ilgili yeni gelişme