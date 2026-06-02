Kırşehir'de 11 sikke ve obje ele geçirildi

Güncelleme:
Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 11 sikke ve tarihi obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.A'nın tarihi eser niteliğindeki malzemeleri Ankara'ya götüreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda şüphelinin bulunduğu otomobili kent çıkışında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 11 sikke ve tarihi obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Güner
