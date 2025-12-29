Kırşehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Kırşehir'in Mucur ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Sasani, Roma ve Helenistik dönemlerine ait tarihi eserlerle birlikte iki şüpheli gözaltına alındı.
Kırşehir'in Mucur ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yaptıkları aramada, Sasani dönemine ait 4 sikke, Roma dönemine ait mühür ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 171 boncuk ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.S.K. ve T.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel