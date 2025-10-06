Haberler

Kırşehir'de Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon

Kırşehir'de, tarihi eser niteliği taşıyan 79 objeyi satmaya çalışan iki zanlı, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda tarihi eserler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin ellerinde bulunan tarihi eser niteliğindeki objeleri satmaya çalıştıklarına dair aldıkları bilgi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda şüpheliler M.İ.K. ve Ö.K.'nin ikametleri ile araçlarında arama yapıldı.

Aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen toplam 79 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
