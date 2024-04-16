Kırşehir'de Sürat Motorları Şovu

Kırşehir'de ilk: Sürat motorları şov yaptı

KIRŞEHİR - Kırşehir'in Kaman ilçesinde yer alan ve 'Anadolu'nun Plajı' olarak bilinen Savcılı Plajı'nda sürat teknelerinin şovu havadan görüntülendi.

Piknik tutkunları, fotoğrafçılar ve doğaseverlerin uğrak noktası haline gelen Savcılı Plajı; sahili, yeşil alanı ve manzarasının yanı sıra su sporları ile de ön plana çıkıyor. 2023 yılında yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulan Savcılı Plajı'nda gün batımı eşliğinde sürat teknelerinin şovu drone ile kaydedildi. Sürat motorlarının hız ve yetenekleriyle izleyenlere unutulmaz bir deneyim yaşatırken, teknelerin suda sergilediği manevralar havadan görüntülendi. Savcılı Plajı'nda kaydedilen görüntülerin ardından bölgenin doğa ve macera tutkunlarını buluşturarak bölgeye farklı bir renk katması bekleniyor. Kaman ilçesinde bulunan Hirfanlı Baraj Gölü kenarındaki Savcılı plajı, yaz mevsiminde gün doğumu ve gün batımı, ilkbaharda açan çiçek tomurcukları, sonbaharda dökülen yaprakların oluşturduğu güzellikle tercih ediliyor.

Öte yandan Kırşehir'e 65, Kırıkkale'ye 80 ve Ankara'ya 140 kilometre uzaklıkta bulunan Savcılı Plajı, özellikle yaz dönemlerinde hafta sonları beklenenin üzerinde ilgi görüyor. Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba'daki Hirfanlı Baraj Göleti, Kırşehir ve çevredeki illerden serinlemek için gelenlerin uğrak yeri haline gelirken 3 kilometre sahili ile de Akdeniz'i aratmayan görsel bir güzelliğe sahip.