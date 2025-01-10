Kırşehir'de Sis Etkili Oluyor, Ulaşımda Zorluklar Yaşanıyor
Kırşehir'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü ve ulaşım olumsuz etkilendi. Polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, sisin yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
Kırşehir'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Kentte bir süredir etkisini gösteren sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kent merkezindeki kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sisin yarın sabah saatlerine kadar sürmesi, sabah da etkisini kaybederek yerini yağışlı havaya bırakması bekleniyor.
Öte yandan Ankara-Kayseri kara yolunda da görüş mesafesinin sis nedeniyle yer yer 50 metreye kadar düştüğü görüldü.
Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı güzergahlarda kontrollerini artırdı.
Ekipler sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.