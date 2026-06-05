Haberler

Kırşehir'de 2 ruhsatsız av tüfeği, etil alkol ve sahte içki ele geçirildi

Kırşehir'de 2 ruhsatsız av tüfeği, etil alkol ve sahte içki ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız av tüfeği, 20 litre etil alkol ve 3 litre sahte içki ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 20 litre etil alkol ve 3 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üreten, satışını yapan ve piyasa sürmek isteyenlerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Ekipler, kent merkezinde bir adreste yaptıkları aramada, 20 litre etil alkol, 3 litre sahte içki ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz

Erbakan'ın sözlerini hatırlatan Erdoğan'dan yeni faiz çıkışı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzdivaç programıyla ünlenen damat adayı maneviyata yöneldi

Nereden nereye!

Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı

Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı
Ankara'da iş yeri basan saldırgan dehşet saçtı: Karı kocayı vurup canına kıydı

Husumetlisinin dükkanını basan adam dehşet saçıp kendi canına kıydı
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor

Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali

İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim

Karı-kocaya kanlı infazın altından "yasak aşk" çıktı