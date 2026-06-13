Haberler

Kırşehir'de sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu

Kırşehir'de sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de etkili olan sağanak ve dolu, birçok iş yeri ve bodrum katını su altında bıraktı. Ankara Caddesi'nde ulaşım aksarken, Vali ve AFAD ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Metrekareye 45 kilogram yağış düştü.

Kırşehir'de sağanak, bazı noktalarda sel ve su baskınlarına neden oldu.

Kentte akşama doğru etkisini artıran sağanak ve dolu nedeniyle çok sayıda iş yeri ve bodrum katını su bastı.

Ankara Caddesi'nin suyla kaplanması ulaşımı olumsuz etkiledi, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı ile Terme ve Lise caddelerinde sele neden olan yağışlar nedeniyle bazı iş yerleri ve araçlar su altında kaldı.

Vatandaşlar, iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalışıyor.

Terme Caddesi'nde çiçekçi dükkanı işleten Serkan Erel, sağanağın ardından sel meydana geldiğini söyledi.

Mağdur olduklarını belirten Erel, "Öncelikli olan yerler var, birisi de bu bölge. Biz burada her sene bu çileyi çekiyoruz." dedi.

Vali Murat Sefa Demiryürek, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleriyle birlikte Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı ile Lise Caddesi'nde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Metrekareye yaklaşık 45 kilogram yağış düştü

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde etkili olan sağanak nedeniyle bugün itibarıyla Kırşehir merkezde metrekareye yaklaşık 45 kilogram yağış düşmüştür. Meteorolojik değerlendirmelere göre yağışların saat 23.00'e kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi beklenmektedir. İlgili kurumlarımız tarafından saha çalışmaları ve meteorolojik veriler anlık olarak takip edilmekte olup, gerekli tedbirler alınmıştır. Valiliğimiz koordinasyonunda AFAD, İl Özel İdaresi ekiplerimiz ve ilgili tüm kurumlarımız teyakkuz halinde görevlerini sürdürmektedir."

Kaynak: AA / Serkan Güner
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor

Savaş resmen sona eriyor! Trump imzaların atılacağı tarihi açıkladı
Ara tatiller kaldırıldı mı? İşte 2026-2027 eğitim öğretim takvimi

Ara tatil kaldırıldı mı? Karar netleşti, işte 2026-2027 eğitim takvimi
Başkenti sağanak ve dolu vurdu, yaşam durma noktasında geldi

Görüntü Ankara'dan! Her şey dakikalar içerisinde oldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bennu Gerede kremi önce özel bölgesine sonra yüzüne sürdü! Doktorlar ayağa kalktı

Kremi önce vajinasına sonra yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı
Montella, Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi

Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi
Fırtına Deresi'nde kurtarma operasyonunda facia, hem kayıp genç hem de AFAD personeli yaşamını yitirdi

Acı üstüne acı: Kayıp genci arama çalışmasından kahreden haber
ABD'den çifte ödüller dönene gençlere memleketlerinde şampiyonlara yakışır karşılama

ABD'den çifte ödülle döndüler, "krallar" gibi karşılandılar
Yer: Konya! Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha

Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha
Mansur Yavaş'ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek

Mansur Yavaş geri çekiliyor

İran: Mutabakat yarın olmasa da önümüzdeki günlerde imzalanabilir

Savaşın bitmesi an meselesi! İran imza için tarih verdi