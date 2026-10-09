Kırşehir'de polis otomobilde 1250 paket kaçak sigara ve 2 telefon ele geçirdi

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Kırşehir'de bir otomobilde 1250 paket gümrük kaçağı sigara ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, bandrolsüz ve gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1250 paket sigara ile gümrük kaçağı 2 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili A.H, B.M. ve H.M hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Kaynak: AA