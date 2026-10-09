Haberler

Kırşehir'de polis otomobilde 1250 paket kaçak sigara ve 2 telefon ele geçirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir'de polis otomobilde 1250 paket kaçak sigara ve 2 telefon ele geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada, 1250 paket gümrük kaçağı sigara ile 2 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili A.H, B.M. ve H.M. hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Kırşehir'de bir otomobilde 1250 paket gümrük kaçağı sigara ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, bandrolsüz ve gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1250 paket sigara ile gümrük kaçağı 2 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili A.H, B.M. ve H.M hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özgür Özel'e fon tepkisi! 'Bedelini sandıkta ödeyecekler'

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özel'e 'fon' tepkisi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melike Şahin anne oldu! İlk bebeğini kucağına aldı

Melike Şahin anne oldu
Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu'nun keyfi yerinde! Çocuklarla fotoğraf çektirdi

Milyonların merakla beklediği toplantıya böyle gitti
Güreş maçında akılalmaz olay! Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü

Akılalmaz olay! Kaldırıp yere vurarak öldürdü
TikTok'ta skandal yayın! Herkes emniyeti etiketliyor

TikTok'ta mide bulandıran yayın! İzleyen herkes emniyeti etiketliyor
Rusya saldırılarında 2 günde 78 sivil öldü! Ukrayna'dan BM'ye 'acil toplanma' çağrısı

2 günde 78 sivil öldü! BM'ye "acil toplanma" çağrısı yapıldı
Galatasaray'da İlkay Gündoğan için karar verildi

Verilen karara kendisi bile hayret edecek

Yakın arkadaşı Ozan Orhon kızını kaybeden Atilla Taş’ın durumunu anlattı: Aradım, acıdan konuşamıyor

Ozan Orhon Atilla Taş’ın durumunu anlattı: Acıdan konuşamıyor