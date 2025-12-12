Haberler

Kırşehir'de okul çevrelerinde "şok uygulama" yapıldı

Kırşehir'de okul çevrelerinde 'şok uygulama' yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde gerçekleştirilen 'şok uygulama' ile 153 okul çevresinde denetim yaptı. 66 ekip ve 183 personelin katıldığı denetimlerde, okulla ilgisi olmayan 2 kişiye tebliğ yapılırken, belirli alanlarda faaliyette bulunan internet salonlarına ceza kesildi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul çevrelerinde "şok uygulama" gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan uygulamada, 66 ekip ve 183 personel görev alırken, 153 okul çevresinde kontroller sağlandı.

Ayrıca 9 internet salonu, 3 oyun salonu, 19 bakkal ve market, 196 araç denetlenirken, 409 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi.

Denetimlerde, okulla ilgisi olmadığı halde bölgede bulunduğu belirlenen 2 kişiye tebliğ yapılırken, okul saatleri içerisinde öğrenci kabul eden 2 internet salonuna 5 bin 906 lira ceza yazıldı.

Trafik denetimleri kapsamında ise 8 araca toplam 7 bin 944 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı

Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı
Okulun hademesi tartıştığı 6 yaşındaki Efecan'ı bıçakladı

Okulun hademesi 6 yaşındaki Efecan'ı bıçakladı
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
ABD'de evde doğal gaz patlaması: 6 yaralı

Ev böyle havaya uçtu: Çok sayıda yaralı var
ABD'de evde doğal gaz patlaması: 6 yaralı

Ev böyle havaya uçtu: Çok sayıda yaralı var
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
title