Kırşehir'de okul çevrelerinde "şok uygulama" yapıldı
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde gerçekleştirilen 'şok uygulama' ile 153 okul çevresinde denetim yaptı. 66 ekip ve 183 personelin katıldığı denetimlerde, okulla ilgisi olmayan 2 kişiye tebliğ yapılırken, belirli alanlarda faaliyette bulunan internet salonlarına ceza kesildi.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul çevrelerinde "şok uygulama" gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan uygulamada, 66 ekip ve 183 personel görev alırken, 153 okul çevresinde kontroller sağlandı.
Ayrıca 9 internet salonu, 3 oyun salonu, 19 bakkal ve market, 196 araç denetlenirken, 409 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi.
Denetimlerde, okulla ilgisi olmadığı halde bölgede bulunduğu belirlenen 2 kişiye tebliğ yapılırken, okul saatleri içerisinde öğrenci kabul eden 2 internet salonuna 5 bin 906 lira ceza yazıldı.
Trafik denetimleri kapsamında ise 8 araca toplam 7 bin 944 lira cezai işlem uygulandı.