Kırşehir'de tartıştığı babasını öldüren zanlı tutuklandı
Kaman ilçesinde, tartıştığı babasını bıçakla öldüren A.G. tutuklandı. Baba Bayar G.'nin cenazesi köy mezarlığına defnedildi.
Kırşehir'in Kaman ilçesinde tartıştığı babasını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli oğul tutuklandı.
Kaman'ın Çağırkan köyünde babası Bayar G.'yi (68) öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan oğlu A.G.'nin (39) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Kaman Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, baba Bayar G.'nin cenazesi ise öğle vakti köyde kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.
Kaman ilçesine bağlı Çağırkan köyünde dün çıkan kavgada, A.G, babası Bayar G.'yi bıçaklamış, ağır yaralanan baba, kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.